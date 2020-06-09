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Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів за добу, є поранений
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09 червня 2020, 08:20 8

Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів за добу, є поранений

09 червня 2020, 08:20 8
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Стріляли з заборонених озброєнь
Стріляли з заборонених озброєнь
Фото: з відкритих джерел
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На Донбасі за минулу добу було неспокійно - збройні формування РФ протягом минулих і з початку поточної доби 15 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців.

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві пресцентру штабу ООС.

Противник обстріляв позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Стріляли поблизу Новотроїцького, Новолуганського, Новоолександрівки, Мар'їнки, Водяного, Богданівки і Оріхово. А біля населених пунктів Хутір Вільний і Травневе противник застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілу з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, українські військові ліквідували трьох бойовиків.

У штабі також нагадали, що завтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування на контрольних пунктах в'їзду-виїзду для автомобільного та пішого повідомлення у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, за добою раніше були поранені троє українських військових і один окупант.

Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення війна
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