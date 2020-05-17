Сводка ООС: на Донбассе ранили украинского военного

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела

Фото: страница ООС в Facebook

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Об этом говорится в сводке ООС, пишет RegioNews.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Потерь среди наших защитников за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, прошедшие сутки на Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по позициям украинских военных.