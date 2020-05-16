Доба на Донбасі: 9 обстрілів, 2 бійців ЗСУ поранені

Бойовики отримали прицільний вогонь у відповідь

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Бойовики отримали прицільний вогонь у відповідь

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник біля Широкиного випустив 5 мін 82-го калібру, а по околицях Старогнатівки вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Захисників Водяного окупанти двічі обстріляли із застосуванням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне російські найманці використовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120 калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню.

За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили одного російського окупанта.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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