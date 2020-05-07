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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 12:17 2

СБУ затримала охоронців, які шпигували на користь "ДНР”

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07 травня 2020, 12:17 2
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Приватні охоронні фірми передавали терористам "ДНР” важливу інформацію
Фото: СБУ
Приватні охоронні фірми передавали терористам "ДНР” важливу інформацію

Співробітники СБУ припинили діяльність кількох охоронних структур і затримали їх учасників, які за грошову винагороду передавали російським військовим і місцевим бойовикам “ДНР” інформацію про стратегічні об’єкти.

Про це інформують RegioNews із посиланням на СБУ.

Засновниками охоронних фірм виявилися троє екс-правоохоронців. Із початком російської військової агресії на сході України в 2014 році вони перебралися на підконтрольну ЗСУ територію. Але головний офіс залишили в окупованому Донецьку.

Від бойовиків отримали усі необхідні "дозволи” на надання охоронних та протипожежних послуг так званим "державним підприємствам ДНР”. Від усіх прибутків регулярно сплачували "податки”, які йшли на фінансування НЗФ, які воюють проти українських військових на Донбасі.

На підконтрольній Україні території підприємці надавали послуги із встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. В тому числі працювали із підприємствами, які належать до критичної інфраструктури країни. Себто, мають вагоме державне значення в умовах війни. Через інтеграцію систем безпеки інформацію, у тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали дані до головного офісу в Донецьку.

Зараз тривають слідчі дії, за результатами яких і вирішать долю екс-правоохоронців.

Як писали RegioNews раніше, контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав секретну інформацію про вітчизняні розробки в ракетобудівній галузі.


СБУ ДНР затримання шпіони Донецька область Донецьк
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