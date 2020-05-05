На Донеччині затримали поліцейського-хабарника
Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 38-річного оперуповноваженого поліцейського відділку у місті Покровськ Донецької області, який вимагав у чоловіка 20 тисяч гривень хабара
Про це інформують RegioNews із посиланням на поліцію Донецької області.
Оперуповноважений відділу кримінальної поліції затримав містянина, у якого виявили амфетамін. Правоохоронець не задокументував факт правопорушення , а натомість почав вимагати у затриманого 20 тисяч гривень в обмін на непритягнення до відповідальності. Містянин одразу передав чоловікові 5 тисяч, які мав у гаманці, решту обіцяв принести згодом.
Наступного разу оперуповноважений приїхав на місце передачі грошей зі своїм спільником, який і забрав решту. Згодом посередника затримала поліція. Сам підозрюваний втік з місця злочину на власному автомобілі, на ходу викинувши із салону 76 розфасованих пакетиків з наркотиками.
У його авто та в будинку за місцем проживання провели обшуки. Вилучили 1700 доларів США, мобільні термінали, чорнові записи щодо збуту наркотичних речовин, електронні ваги, розфасовану речовину невідомого походження.
Зараз підозрюваного затримали. Суд відправив його під варту на 60 діб, з правом внесення застави у розмірі 126 тисяч гривень.
Як писали RegioNews раніше,на Одещині прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав п’ять тисяч доларів за закриття кримінального провадження за викрадення людини.
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