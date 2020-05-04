На Одещині прокурор обіцяв за п’ять тисяч доларів "відмазати" обвинуваченого у викраденні людини

СБУ затримала прокурора під час отримання першої частини хабара

Фото: СБУ

СБУ затримала прокурора під час отримання першої частини хабара

На Одещині прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав п’ять тисяч доларів за закриття кримінального провадження за викрадення людини. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Прокурор обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали прокурора згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини хабара у розмірі 4 тисячі доларів США.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів прокурором та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вимагання грошей.