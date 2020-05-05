У ДНР зросла кількість хворих на коронавірус

За останню добу на непідконтрольній території Донбасу зафіксували нові випадки COVID-19

Фото: Pixabay

За останню добу на непідконтрольній території Донбасу зафіксували нові випадки COVID-19

Окупаційна адміністрація так званої "ДНР” за довгий час визнала, що кількість заражених коронавірусом зросла.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

За минулу добу у ОРДО виявили ще 5 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 5 березня відомо вже про 133 хворих. Із них 16 вже виписали з медичних установ, а четверо не подолали хворобу й померли.

Нагадаємо, що в так званій "ЛНР” відомо про 144 заражених коронавірусом. Через різке зростання заражень COVID-19 у Луганську навіть закрили поліклінічне відділення міської багатопрофільної лікарні №4 - там інфікувалися медики. Коли медзаклад поновить свою роботу, невідомо.

Як писали RegioNews раніше, на Донбасі зафіксували дві нові смерті від коронавірусу. Пацієнти померли на підконтрольних ЗСУ територіях.