У ДНР зросла кількість хворих на коронавірус
Окупаційна адміністрація так званої "ДНР” за довгий час визнала, що кількість заражених коронавірусом зросла.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.
За минулу добу у ОРДО виявили ще 5 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 5 березня відомо вже про 133 хворих. Із них 16 вже виписали з медичних установ, а четверо не подолали хворобу й померли.
Нагадаємо, що в так званій "ЛНР” відомо про 144 заражених коронавірусом. Через різке зростання заражень COVID-19 у Луганську навіть закрили поліклінічне відділення міської багатопрофільної лікарні №4 - там інфікувалися медики. Коли медзаклад поновить свою роботу, невідомо.
Як писали RegioNews раніше, на Донбасі зафіксували дві нові смерті від коронавірусу. Пацієнти померли на підконтрольних ЗСУ територіях.
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