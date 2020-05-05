09:36  05 травня
МОЗ: Приріст захворюваності на коронавірус дещо зменшився
08:29  05 травня
Доба на Донбасі: 12 обстрілів, один поранений
10:54  05 травня
Навчальний рік у школах завершиться дистанційно
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
05 травня 2020, 11:50 8

У ДНР зросла кількість хворих на коронавірус

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 11:50 8
Читайте также на русском языке
За останню добу на непідконтрольній території Донбасу зафіксували нові випадки COVID-19
Фото: Pixabay
За останню добу на непідконтрольній території Донбасу зафіксували нові випадки COVID-19

Окупаційна адміністрація так званої "ДНР” за довгий час визнала, що кількість заражених коронавірусом зросла.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

За минулу добу у ОРДО виявили ще 5 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 5 березня відомо вже про 133 хворих. Із них 16 вже виписали з медичних установ, а четверо не подолали хворобу й померли.

Нагадаємо, що в так званій "ЛНР” відомо про 144 заражених коронавірусом. Через різке зростання заражень COVID-19 у Луганську навіть закрили поліклінічне відділення міської багатопрофільної лікарні №4 - там інфікувалися медики. Коли медзаклад поновить свою роботу, невідомо.

Як писали RegioNews раніше, на Донбасі зафіксували дві нові смерті від коронавірусу. Пацієнти померли на підконтрольних ЗСУ територіях.


ДНР коронавірус хворі Донецька область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 11:05
На Донбасі зафіксували нові смерті від коронавірусу
04 травня 2020, 17:53
На окупованому Донбасі виявили 272 хворих на коронавірус
04 травня 2020, 13:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 11:05
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »