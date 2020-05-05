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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 11:50 15

В ДНР возросло количество больных коронавирусом

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05 мая 2020, 11:50 15
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За последние сутки на неподконтрольной территории Донбасса зафиксировали новые случаи COVID-19
Фото: Pixabay
За последние сутки на неподконтрольной территории Донбасса зафиксировали новые случаи COVID-19

Оккупационная администрация в так называемой "ДНР” за долгое время признала, что число зараженных коронавирусом возросло.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.

За минувшие сутки в ОРДО обнаружили еще 5 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 5 марта уже известно о 133 больных. Из них 16 уже выписаны из медицинских учреждений, а четверо не преодолели болезнь и умерли.

Напомним, что в так называемой "ЛНР” известно о 144 зараженных коронавирусом. Из-за резкого роста заражений COVID-19 в Луганске даже закрыли поликлиническое отделение городской многопрофильной больницы №4 - там инфицировались медики. Когда медучреждение возобновит свою работу, неизвестно.

Как писали RegioNews ранее, на Донбассе зафиксировали две новые смерти от коронавирус. Пациенты скончались на подконтрольных ВСУ территориях.


ДНР коронавирус больные Донецкая область
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