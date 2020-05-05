В ДНР возросло количество больных коронавирусом

За последние сутки на неподконтрольной территории Донбасса зафиксировали новые случаи COVID-19

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За последние сутки на неподконтрольной территории Донбасса зафиксировали новые случаи COVID-19

Оккупационная администрация в так называемой "ДНР” за долгое время признала, что число зараженных коронавирусом возросло.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.

За минувшие сутки в ОРДО обнаружили еще 5 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 5 марта уже известно о 133 больных. Из них 16 уже выписаны из медицинских учреждений, а четверо не преодолели болезнь и умерли.

Напомним, что в так называемой "ЛНР” известно о 144 зараженных коронавирусом. Из-за резкого роста заражений COVID-19 в Луганске даже закрыли поликлиническое отделение городской многопрофильной больницы №4 - там инфицировались медики. Когда медучреждение возобновит свою работу, неизвестно.

Как писали RegioNews ранее, на Донбассе зафиксировали две новые смерти от коронавирус. Пациенты скончались на подконтрольных ВСУ территориях.