На Донбассе зафиксировали новые смерти от коронавируса

Все смерти зафиксировали на подконтрольной Украине территории Донбаса

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Все смерти зафиксировали на подконтрольной Украине территории Донбаса

Не преодолели болезни пациенты с Бахмута и Мариуполя

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Свободное радио”.

Умерший мужчина жил в Светлодарске и вел асоциальный образ жизни. Попал в городскую больницу Бахмута с инфицированной раной. Впоследствии его состояние ухудшилось, и пациент оказался в реанимации, где и умер 1 мая.

Только после смерти мужчины врачи получили результаты ПЦР-тестирования, которые показали, что пациент был инфицирован коронавирусом.

"Поступил он с другим диагнозом, в больнице его состояние ухудшилось. Вскрытие ему делать не будут: на уровне области решено, что вскрытие не проводим. Поэтому сказать конкретно - от чего именно он умер, сказать трудно”, - прокомментировала ситуацию глава отдела охраны здоровья Бахмутского горсовета Елена Миронова.

Медики уже отработали все контакты умершего. Всего в зоне риска оказались 49 человек.

Еще один летальный случай в области произошел 3 мая. В Мариуполе от осложнений, которые вызвал коронавирус, скончался 69-летний местный житель.

"Он находился дома. Однако состояние после операции и хронические болезни повлекли его смерть. Было вскрытие”, - сказал заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Умерший мужчина находился в группе риска - он раньше контактировал с инфицированным COVID-19. Недавно перенес операцию, связанную с урологией.Также болел гипертонией и имел проблемы с сердцем.

Как писали RegioNews ранее, на оккупированных российскими военными территориях Донецкой и Луганской областей впервые за долгое время сообщили о новых случаях инфицирования COVID-19.