Доба на Донбасі: 15 обстрілів, один військовий поранений
За минулу добу в зоні проведення ООС зафіксовано 15 обстрілів українських позицій.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.
Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників в районі Новомихайлівки.
Поруч з Водяним окупанти двічі відкривали вогонь по наших військовослужбовцях з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Неподалік Павлополя російські найманці двічі застосовували гранатомети різних систем.
Біля Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Старогнатівки, Тарамчука та Авдіївки ворог обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. По околицях Мар’їнки противник двічі вів вогонь з гранатометів систем.
9 мін 82-го калібру ворог випустив під час обстрілу позицій поблизу Новотошківського та Оріхового. Неподалік Новозванівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з 120 мм мінометів – 15 мін.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.
Наші військовослужбовці минулої доби діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.
Нагадаємо, 29 квітня в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 17 обстрілів українських позицій, інтенсивність вогню різко зросла.
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