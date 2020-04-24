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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 12:45 14

Загострення на Донбасі: що трапилося під Лебединським

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24 квітня 2020, 12:45 14
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24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця
Фото з Facebook-сторінки
24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця

Про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС, інформують RegioNews.

Загострення зафіксували біля села Лебединське Волноваського району Донецької області. Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час вогневої атаки окупанти поранили українського військового. Йому оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням . Стан здоров'я пораненого задовільний.

Як писали RegioNews раніше, з 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС.


Донбас Донецька область бій ЗСУ ДНР РФ
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