Загострення на Донбасі: що трапилося під Лебединським
24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця
24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця
Про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС, інформують RegioNews.
Загострення зафіксували біля села Лебединське Волноваського району Донецької області. Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під час вогневої атаки окупанти поранили українського військового. Йому оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням . Стан здоров'я пораненого задовільний.
Як писали RegioNews раніше, з 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС.
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