Загострення на Донбасі: що трапилося під Лебединським

24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця

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24 квітня російські військові та місцеві бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ, поранивши одного бійця

Про це повідомляють у пресцентрі штабу ООС, інформують RegioNews.

Загострення зафіксували біля села Лебединське Волноваського району Донецької області. Противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час вогневої атаки окупанти поранили українського військового. Йому оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням . Стан здоров'я пораненого задовільний.

Як писали RegioNews раніше, з 21 квітня Донецьку область закрили для в'їзду та виїзду згідно з наказом командувача ООС.