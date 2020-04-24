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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 12:45 10

Обострение на Донбассе: что случилось под Лебединским

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24 апреля 2020, 12:45 10
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24 апреля российские военные и местные боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ, ранив одного бойца
Фото с Facebook-страницы
24 апреля российские военные и местные боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ, ранив одного бойца

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС, передают RegioNews.

Обострение зафиксировали возле села Лебединское Волновахского района Донецкой области. Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время огневой атаки оккупанты ранили украинского военного. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением . Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Как писали RegioNews ранее, с 21 апреля Донецкую область закрыли для въезда и выезда согласно приказу командующего ООС.


Донбасс Донецкая область бой ВСУ ДНР РФ
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