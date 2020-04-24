Окупанти 15 разів порушили "тишу”, троє військових ЗСУ поранені
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає RegioNews.
"Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога. Прицільним вогнем по позиціях противника наші військовослужбовці змушували загарбників негайно припиняти провокативні обстріли”, - йдеться у повідомленні.
Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар'їнки, Авдіївки, Новотроїцького.
За поточну добу втрат серед українських військових немає.
Також у штабі додають, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу, 24 квітня в зоні проведення ООС противник 10 разів порушив режим припинення вогню, українські бійці вели вогонь у відповідь.
- 12:51 24 квітня Схоже на диверсію: чорнобильська поліція анулювала перепустки волонтерам
- 12:45 24 квітня Загострення на Донбасі: що трапилося під Лебединським
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 12:25 24 квітня Митрополит Онуфрій висвятив нардепа Новинського дияконом УПЦ МП
- 12:22 24 квітня Коломойський відсудив у "Приватбанка" 17,6 млн. гривень
- 12:08 24 квітня Через карантин туристична галузь Львівщини опинилася у скруті
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків