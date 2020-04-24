Окупанти 15 разів порушили "тишу”, троє військових ЗСУ поранені

23 квітня збройні формування РФ, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

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23 квітня збройні формування РФ, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, передає RegioNews.

"Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники професійно реагували на кожний факт злочинних дій ворога. Прицільним вогнем по позиціях противника наші військовослужбовці змушували загарбників негайно припиняти провокативні обстріли”, - йдеться у повідомленні.

Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Обстріли зафіксовані біля Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселівки-2, Мар'їнки, Авдіївки, Новотроїцького.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Також у штабі додають, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 квітня в зоні проведення ООС противник 10 разів порушив режим припинення вогню, українські бійці вели вогонь у відповідь.