Бойовики перейменували Донецьк

Днями ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ” про перейменування міста Донецьк у Сталіно

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Днями ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ” про перейменування міста Донецьк у Сталіно

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію у ЗМІ, підконтрольних сепаратистам.

Історичну назву будуть використовувати паралельно з офіційної назвою Донецьк. Зокрема, у тих випадках, де йдеться про проведення заходів, пов'язаних із Другою світовою війною.

Назву Сталіно Донецьк отримав 22 квітня 1924 року в честь політичного діяча Володимира Леніна.

"Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна - буде "Сталь" і вирішив назвати місто Юзівку - містом Сталіним”, - йдеться в офіційних документах.

Нагадаємо, що Донецьк - п'яте за чисельністю населення місто України. З 1869 по 1924 роки носило назву Юзівка на честь засновника - британського підприємця Джона Юза. А 9 листопада 1961 року місто отримало свою сучасну назву.

Як писали RegioNews раніше, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким перейменував Луганськ у Ворошиловград.