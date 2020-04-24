Бойовики перейменували Донецьк
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію у ЗМІ, підконтрольних сепаратистам.
Історичну назву будуть використовувати паралельно з офіційної назвою Донецьк. Зокрема, у тих випадках, де йдеться про проведення заходів, пов'язаних із Другою світовою війною.
Назву Сталіно Донецьк отримав 22 квітня 1924 року в честь політичного діяча Володимира Леніна.
"Виконком вважає, що символом, що характеризує нашого великого вождя тов. Леніна - буде "Сталь" і вирішив назвати місто Юзівку - містом Сталіним”, - йдеться в офіційних документах.
Нагадаємо, що Донецьк - п'яте за чисельністю населення місто України. З 1869 по 1924 роки носило назву Юзівка на честь засновника - британського підприємця Джона Юза. А 9 листопада 1961 року місто отримало свою сучасну назву.
Як писали RegioNews раніше, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким перейменував Луганськ у Ворошиловград.
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