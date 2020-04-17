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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
17 квітня 2020, 14:46 5

"ДНР" вирішила не проводити парад на 9 травня через коронавірус

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17 квітня 2020, 14:46 5
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У "ДНР" не будуть проводити парад на 9 Травня до Дня Перемоги – святкові заходи перенесені до стабілізації епідситуації
У "ДНР" не будуть проводити парад на 9 Травня до Дня Перемоги – святкові заходи перенесені до стабілізації епідситуації

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Донецькі новини".

Про перенесення параду сьогодні, 17 квітня, заявив "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Прийнято рішення перенести проведення святкових заходів на честь 75-річчя великої Перемоги. Як тільки ситуація стабілізується, військовий парад і хода "Безсмертного полку" відбудуться. Ми обов'язково проведемо всі заплановані заходи в рамках року великої Перемоги", – заявив Пушилін.

Він додав, що у зв'язку з дією в "ДНР" режиму підвищеної готовності "будуть внесені корективи і в плани святкування річниці утворення республіки; зокрема, 11 травня – у день республіки – масові заходи проводитися не будуть".

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ДНР Донецька область 9 травня парад коронавірус
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