"ДНР" вирішила не проводити парад на 9 травня через коронавірус

У "ДНР" не будуть проводити парад на 9 Травня до Дня Перемоги – святкові заходи перенесені до стабілізації епідситуації

У "ДНР" не будуть проводити парад на 9 Травня до Дня Перемоги – святкові заходи перенесені до стабілізації епідситуації

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Донецькі новини". Про перенесення параду сьогодні, 17 квітня, заявив "глава ДНР" Денис Пушилин. "Прийнято рішення перенести проведення святкових заходів на честь 75-річчя великої Перемоги. Як тільки ситуація стабілізується, військовий парад і хода "Безсмертного полку" відбудуться. Ми обов'язково проведемо всі заплановані заходи в рамках року великої Перемоги", – заявив Пушилін. Він додав, що у зв'язку з дією в "ДНР" режиму підвищеної готовності "будуть внесені корективи і в плани святкування річниці утворення республіки; зокрема, 11 травня – у день республіки – масові заходи проводитися не будуть". Читайте також: Окупанти "ЛНР" перейменували Луганськ у Ворошиловград Обмін полоненими: хто відмовився повертатися до окупантів

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