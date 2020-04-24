Боевики переименовали Донецк

На днях главарь террористов "ДНР" Денис Пушилін подписал "указ” о переименовании города Донецк в Сталино

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На днях главарь террористов "ДНР" Денис Пушилін подписал "указ” о переименовании города Донецк в Сталино

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в СМИ, подконтрольных сепаратистам.

Историческое название будут использовать параллельно с официальной названием Донецк. В частности, в тех случаях, где речь идет о проведении мероприятий, пов'связанных со Второй мировой войной.

Название Сталино Донецк получил 22 апреля 1924 года в честь политического деятеля Владимира Ленина.

"Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина - будет "Сталь" и решил назвать город Юзовку - городом Сталиным”, - говорится в официальных документах.

Напомним, что Донецк - п'пятое по численности населения город Украины. С 1869 по 1924 года носил название Юзовка в честь основателя - британского предпринимателя Джона Юза. А 9 ноября 1961 года город получил свое современное название.

Как писали RegioNews ранее, главарь террористов "ЛНВ" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.