Боевики переименовали Донецк
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в СМИ, подконтрольных сепаратистам.
Историческое название будут использовать параллельно с официальной названием Донецк. В частности, в тех случаях, где речь идет о проведении мероприятий, пов'связанных со Второй мировой войной.
Название Сталино Донецк получил 22 апреля 1924 года в честь политического деятеля Владимира Ленина.
"Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина - будет "Сталь" и решил назвать город Юзовку - городом Сталиным”, - говорится в официальных документах.
Напомним, что Донецк - п'пятое по численности населения город Украины. С 1869 по 1924 года носил название Юзовка в честь основателя - британского предпринимателя Джона Юза. А 9 ноября 1961 года город получил свое современное название.
Как писали RegioNews ранее, главарь террористов "ЛНВ" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград.
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