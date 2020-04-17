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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 14:46 4

"ДНР" решила не проводить парад к 9 мая из-за коронавируса

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17 апреля 2020, 14:46 4
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В "ДНР" не будут проводить парад к 9 Мая ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены до стабилизации эпидситуации
В "ДНР" не будут проводить парад к 9 Мая ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены до стабилизации эпидситуации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Донецкие новости".

О перенесении парада сегодня, 17 апреля, заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся. Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках года великой Победы", – заявил Пушилин.

Он добавил, что в связи с действием в "ДНР" режима повышенной готовности "будут внесены коррективы и в планы празднования годовщины образования республики; в частности, 11 мая – в день республики – массовые мероприятия проводиться не будут".

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ДНР Донецкая область 9 мая парад коронавирус
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