"ДНР" решила не проводить парад к 9 мая из-за коронавируса
В "ДНР" не будут проводить парад к 9 Мая ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены до стабилизации эпидситуации
В "ДНР" не будут проводить парад к 9 Мая ко Дню Победы – праздничные мероприятия перенесены до стабилизации эпидситуации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Донецкие новости".
О перенесении парада сегодня, 17 апреля, заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
"Принято решение перенести проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, военный парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся. Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках года великой Победы", – заявил Пушилин.
Он добавил, что в связи с действием в "ДНР" режима повышенной готовности "будут внесены коррективы и в планы празднования годовщины образования республики; в частности, 11 мая – в день республики – массовые мероприятия проводиться не будут".
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