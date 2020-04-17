У Збройних силах України вже 29 випадків коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування медичних сил ЗСУ.
Протягом минулої доби захворювання на коронавірус підтвердили ще в одного військовослужбовця з військової частини Одеської області. Він з 13 квітня проходив лікування в домашніх умовах.
"16 квітня у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, за бажанням військового, був госпіталізований в інфекційну лікарню міста Одеса, ПЛР тест позитивний від 16.04.2020. Стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
Всього станом на 07:00 17 квітня у ЗСУ зареєстровано 29 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 людина одужала, на ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 277 осіб.
Як повідомлялося раніше, у ЗСУ зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 24 людини.
Як писали RegioNews раніше, найбільше інфікувань відбувається під час контакту військових із місцевим населенням. Цивільні можуть переносити збудник COVID-19 й не підозрювати про це. Адже інкубаційний період коронавірусу в середньому від 2 до 14 днів.
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