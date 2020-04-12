Обстріл в ООС: поранені троє українських військових

За минулу добу, 11 квітня, троє українських військових отримали поранення

Фото: Сторінка ОНС в Facebook

За минулу добу, 11 квітня, троє українських військових отримали поранення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстрілювали українських військових.

Обстріл зафіксовані неподалік Славного, Широкиного і Пісків.

Наголошується, що супротивник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Військові здійснили п'ять обстрілу - поблизу Новотошківського і Новозванівки.

Нагадаємо, що вчора російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, поранені двоє військовослужбовців.