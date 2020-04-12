Обстріл в ООС: поранені троє українських військових
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС Facebook, передає RegioNews.
Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстрілювали українських військових.
Обстріл зафіксовані неподалік Славного, Широкиного і Пісків.
Наголошується, що супротивник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Військові здійснили п'ять обстрілу - поблизу Новотошківського і Новозванівки.
Нагадаємо, що вчора російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, поранені двоє військовослужбовців.
- 12:46 12 квітня У Києві на коронавірус захворіло 416 лююдей – Кличко
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 11:53 12 квітня У Вербну неділю священнослужителі закликають прихожан залишитися вдома
- 11:37 12 квітня Фахівці МОЗ з'ясували, чому в Івано-Франківській області фіксують найбільше смертей від коронавіруса
- 10:58 12 квітня Маштабна пожежа у Чорнобильській зоні: продовжує горіти трава
- 10:36 12 квітня В Україні за добу на коронавірус захворіло 266 осіб
- 18:42 11 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 12:02 05 квітня Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
- 12:52 05 квітня У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"