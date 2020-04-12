10:12  12 квітня
Обстріл в ООС: поранені троє українських військових
15:51  11 квітня
З України хотіли незаконно вивезти 11 тисяч медичних масок
11:37  12 квітня
Фахівці МОЗ з'ясували, чому в Івано-Франківській області фіксують найбільше смертей від коронавіруса
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2020, 10:12 9

Обстріл в ООС: поранені троє українських військових

Читайте также
на русском языке
12 квітня 2020, 10:12 9
Читайте также на русском языке
За минулу добу, 11 квітня, троє українських військових отримали поранення
Фото: Сторінка ОНС в Facebook
За минулу добу, 11 квітня, троє українських військових отримали поранення

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстрілювали українських військових.

Обстріл зафіксовані неподалік Славного, Широкиного і Пісків.

Наголошується, що супротивник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Військові здійснили п'ять обстрілу - поблизу Новотошківського і Новозванівки.

Нагадаємо, що вчора російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, поранені двоє військовослужбовців.


ООС російські військові поранення обсервація
Зведення ООС: за добу – троє поранених
11 квітня 2020, 18:35
Зведення ООС: на Донбасі поранили двох військових
11 квітня 2020, 10:13
В зоні ООС окупанти продовжують гатити із артилерії один військовий поранений
10 квітня 2020, 18:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 квітня 2020, 18:42
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
05 квітня 2020, 12:02
У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"
05 квітня 2020, 12:52
Останні Популярні
Олександр Хорсуненко
Ірина Федоляк
Інна Усачова
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »