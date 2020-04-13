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Александра Василенко
журналист
13 апреля 2020, 19:34 16

В Верховной Раде почтили память первого убитого на Донбассе бойца

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13 апреля 2020, 19:34 16
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13 апреля во время пленарного заседания ВР народные избранники минутой молчания почтили память первого военного, убитого на Донбассе во время российско-украинской войны
Фото:depositphotos
13 апреля во время пленарного заседания ВР народные избранники минутой молчания почтили память первого военного, убитого на Донбассе во время российско-украинской войны

Об этом сообщают RegioNews.

Капитан СБУ, 41-летний Геннадий Биличенко погиб 13 апреля 2014 года в боях за город Славянск Донецкой области. Сегодня нардепы почтили его память минутой молчания.

13 апреля 2014 года в 8:30 группа сотрудников аппарата СБУ, ЦСО "А” совместно с руководством донецкой областной милиции проводили операцию в районе АТО вблизи города Славянск Донецкой области. За 8 км от города остановились пообщаться с местными жителями села Семеновка. В это время на группу напали местные боевики, а впоследствии из лесополосы для подкрепление им прибыли российские спецназовцы. Капитан Биличенко погиб на месте от многочисленных травм.

У погибшего осталась жена Наталья, сын Денис и мать Валентина. Геннадия Биличенка похоронили в поселке Гожулы Полтавской области.

Как писали RegioNews ранее, утром 12 апреля в Донецкой области в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ 32-летний Леонид Скакуненко.


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