Переховувався 5 років: на Донеччині затримали бойовика
Правоохоронці Дружківського відділення поліції в Донецькій області затримали 38-річного чоловіка, який у 2014 році примкнув до незаконного збройного формування проросійських бойовиків
Правоохоронці Дружківського відділення поліції в Донецькій області затримали 38-річного чоловіка, який у 2014 році примкнув до незаконного збройного формування проросійських бойовиків
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції в Донецькій області.
Навесні 2014 року мешканець Дружківки вступив до лав проросійських бойовиків. На блокпості, який найманці встановили на в'їзді в місто Дружківка, перевіряв автомобілі, багаж і документи водіїв та пасажирів. Після звільнення міста ЗСУ втік до РФ, де і переховувався 5 років.
Наприкінці 2019 року повернувся в Україну. Каже, що втомився переховуватися. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Як інформували RegioNews раніше, співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків. У містянина виявили цілий схрон боєприпасів.
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