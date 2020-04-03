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Олександра Василенко
журналіст
03 квітня 2020, 12:09 6

Переховувався 5 років: на Донеччині затримали бойовика

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03 квітня 2020, 12:09 6
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Правоохоронці Дружківського відділення поліції в Донецькій області затримали 38-річного чоловіка, який у 2014 році примкнув до незаконного збройного формування проросійських бойовиків
Фото з Facebook-сторінки
Правоохоронці Дружківського відділення поліції в Донецькій області затримали 38-річного чоловіка, який у 2014 році примкнув до незаконного збройного формування проросійських бойовиків

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції в Донецькій області.

Навесні 2014 року мешканець Дружківки вступив до лав проросійських бойовиків. На блокпості, який найманці встановили на в'їзді в місто Дружківка, перевіряв автомобілі, багаж і документи водіїв та пасажирів. Після звільнення міста ЗСУ втік до РФ, де і переховувався 5 років.

Наприкінці 2019 року повернувся в Україну. Каже, що втомився переховуватися. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як інформували RegioNews раніше, співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків. У містянина виявили цілий схрон боєприпасів.


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