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03 квітня 2020, 09:17 3

З ранку бойовики випустили по українським військовим більше 20 мін

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03 квітня 2020, 09:17 3
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За добу, 2 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких – із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм
За добу, 2 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких – із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

Для вогневих провокацій проти українських захисників на Донбасі ворог також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Завдяки професійним та ефективним діям наших воїнів обстріли з боку противника були вчасно припинені, окупантам не вдалось завдати шкоди як військовослужбовцям, так і мирним громадянам, які мешкають поблизу лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, упродовж доби ворог обстріляв наші позиції поблизу Авдіївки, Спартака, Каштанового, Мінерального, Павлополя, Пісків, Широкіного, Богданівки і Старогнатівки.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися.

За даними штабу, втрат серед українських захисників за минулу і поточну добу немає, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, протягом днів 2 квітня російські окупанти здійснили 8 обстрілів українських позицій, втрат серед українських військових не було.


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