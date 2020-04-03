Скрывался 5 лет: на Донетчине задержали боевика

Правоохранители Дружковского отделения полиции в Донецкой области задержали 38-летнего мужчину, который в 2014 году примкнул к незаконному вооруженному формированию пророссийских боевиков

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Правоохранители Дружковского отделения полиции в Донецкой области задержали 38-летнего мужчину, который в 2014 году примкнул к незаконному вооруженному формированию пророссийских боевиков

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции в Донецкой области.

Весной 2014 года житель Дружковки вступил в ряды пророссийских боевиков. На блокпосте, который наемники установили на въезде в город Дружковка, проверял автомобили, багаж и документы водителей и пассажиров. После освобождения города ВСУ бежал в РФ, где и скрывался 5 лет.

В конце 2019 года вернулся в Украину. Говорит, что устал скрываться. Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как информировали RegioNews ранее, сотрудники СБУ на днях задержали 43-летнего жителя Константиновки Донецкой области, который воевал против ВСУ на стороне пророссийских боевиков. У горожанина обнаружили целый схрон боеприпасов.