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Олександра Василенко
журналіст
01 квітня 2020, 19:02 11

Перша хвора на COVID-19 у "ДНР”: відомі подробиці

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01 квітня 2020, 19:02 11
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Жінка, яка зараз находиться в одній із лікарень окупованої російськими військовими Макіївки з діагнозом "короновірусна інфекція” у березні приїхала у Донецьку область із РФ
Фото: Pixabay
Жінка, яка зараз находиться в одній із лікарень окупованої російськими військовими Макіївки з діагнозом "короновірусна інфекція” у березні приїхала у Донецьку область із РФ

Подробиці про хвору повідомили підконтрольні проросійським бойовикам ЗМІ, інформують RegioNews.

19 березня жінка разом із чоловіком та 3-річною дитиною на приватному автомобілі приїхала до Макіївки з Москви. 24 березня відчула себе зле: скаржилася на нежить, кашель, втрату нюху, нудоту, підвищену температуру тіла.

29 березня жінка зателефонувала на "гарячу” лінію так званого Міністерства охорони здоров'я "ДНР”. Оператор вислухав її та викликав "швидку”. Хвору госпіталізували до інфекційного відділення лікарні. Тест показав наявність в організмі коронавірусної інфекції.

За останню добу за інформацією фейкового Міністерства охорони здоров'я "ДНР” 12 людей госпіталізували з підозрою на COVID-19, 15 медики взяли під нагляд, три людини самоізолювалися.

Нагадаємо, що 29 березня стало відомо, що ﻿в окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.

Тим часом на підконтрольних Україні територіях станом на 1 квітня зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, це - перший підтверджений випадок інфікування коронавірусом на окупованій території Донецької області.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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