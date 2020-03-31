COVID-19 в ДНР: обнародовали данные

На временно оккупированной пророссийскими военными и местными боевиками территории Донецкой области у 131 человека взяли тестовые пробы на наличие коронавируса в организме

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На временно оккупированной пророссийскими военными и местными боевиками территории Донецкой области у 131 человека взяли тестовые пробы на наличие коронавируса в организме

Об этом сообщают RegioNews, проанализировав информацию из подконтрольных боевикам источников.

"Министр” фейкового Минздрава ДНР Ольга Долгошапко заявила, что 131 проба на COVID-19 показала отрицательный результат. Всего на данный момент в ДНР на самоизоляции на дому находятся 8747 человек - большинство из них въехали в ДНР с 27 марта.

Напомним, что 21 марта главари так называемой ДНР закрыли пункты пропуска с территориями, подконтрольными Украине. В захваченном Донецке 10 марта создали штаб противодействия коронавирусной эпидемии. Боевики уверяют, что держат ситуацию под контролем. Главарь "народной милиции ДНР" Олег Никитин говорит, что по состоянию на 15 марта атипичную пневмонию обнаружили у одного боевика, еще у двоих подозревают.

Как сообщали RegioNews ранее, 27 марта в Донецкой области лабораторно подтвердили второй случай коронавируса, заболела 55-летняя жительница Бахмута.