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28 березня 2020, 15:14 22

Зеленський призначив головнокомандувача Збройних сил і начальника Генштабу

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28 березня 2020, 15:14 22
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Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України
На фото: руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил
Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України

Про це свідчать укази президента, пише RegioNews.

Так, одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандуючим ВСУ.

Крім того, керівник Генштабом глава держави призначив Сергія Корнійчука.

Відзначимо, що раніше в українській армії поєднувалися посади начальника Генштабу і головнокомандувача.

Тепер посади розділені відповідно до ухваленого Верховною Радою закону.

Також Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ


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