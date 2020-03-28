Зеленський призначив головнокомандувача Збройних сил і начальника Генштабу
Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України
Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України
Про це свідчать укази президента, пише RegioNews.
Так, одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандуючим ВСУ.
Крім того, керівник Генштабом глава держави призначив Сергія Корнійчука.
Відзначимо, що раніше в українській армії поєднувалися посади начальника Генштабу і головнокомандувача.
Тепер посади розділені відповідно до ухваленого Верховною Радою закону.
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