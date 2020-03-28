Зеленський призначив головнокомандувача Збройних сил і начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України

На фото: руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил

Президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України

Про це свідчать укази президента, пише RegioNews.

Так, одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандуючим ВСУ.

Крім того, керівник Генштабом глава держави призначив Сергія Корнійчука.

Відзначимо, що раніше в українській армії поєднувалися посади начальника Генштабу і головнокомандувача.

Тепер посади розділені відповідно до ухваленого Верховною Радою закону.