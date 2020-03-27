На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС

27 березня в районі ООС зафіксовано п’ять обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації

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27 березня в районі ООС зафіксовано п’ять обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Талаківки бойовики випустили 6 мін з 82-мм міномета, а також використали станковий протитанковий гранатомет.

По оборонцях Павлополя вели вогонь із міномета калібру 82 мм із використанням 3 мін, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Водяного бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу населеного пункту Піски зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

27 березня внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиків в районі Авдіївської промзони отримала поранення мирна мешканка.