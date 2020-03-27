За добу бойовики випустили по позиціях ОС більше 50 мін - штаб

У четвер, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У четвер, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було

Про це RegioNews повідомили у штабі ООС.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях ОС поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції ОС неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи ОС дали противнику жорстку відповідь.

Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 25 березня на Донбасі було зафіксовано дев’ять обстрілів, бойовики випустили більше 30 мін.