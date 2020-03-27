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За добу бойовики випустили по позиціях ОС більше 50 мін - штаб
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27 березня 2020, 08:56 3

За добу бойовики випустили по позиціях ОС більше 50 мін - штаб

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27 березня 2020, 08:56 3
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У четвер, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було
Фото: flickr/ministryofdefenceua
У четвер, 26 березня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було

Про це RegioNews повідомили у штабі ООС.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях ОС поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції ОС неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи ОС дали противнику жорстку відповідь.

Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 25 березня на Донбасі було зафіксовано дев’ять обстрілів, бойовики випустили більше 30 мін.


Донбас обстріли бойовики ООС військові
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