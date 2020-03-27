На Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ОС
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки боевики выпустили 6 мин с 82-мм миномета, а также использовали станковый противотанковый гранатомет.
По защитникам Павлополя вели огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи населенного пункта Пески зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
27 марта в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, в результате обстрела боевиков в районе Авдеевской промзоны получила ранение мирная жительница.
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