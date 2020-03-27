На Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ОС

27 марта в районе ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

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27 марта в районе ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки боевики выпустили 6 мин с 82-мм миномета, а также использовали станковый противотанковый гранатомет.

По защитникам Павлополя вели огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенного пункта Пески зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

27 марта в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в результате обстрела боевиков в районе Авдеевской промзоны получила ранение мирная жительница.