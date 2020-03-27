12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 19:08 7

На Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ОС

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 19:08 7
Читайте також українською мовою
27 марта в районе ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Фото: pixabay.com
27 марта в районе ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Талаковки боевики выпустили 6 мин с 82-мм миномета, а также использовали станковый противотанковый гранатомет.

По защитникам Павлополя вели огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенного пункта Пески зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

27 марта в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, в результате обстрела боевиков в районе Авдеевской промзоны получила ранение мирная жительница.


обстрелы
За сутки боевики выпустили по позициям ОС более 50 мин - штаб
27 марта 2020, 08:56
На Донбассе четыре обстрела, боевики вновь применяют 120 мм минометы
26 марта 2020, 19:10
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:33
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:23
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »