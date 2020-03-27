Мирная жительница ранена под обстрелом боевиков в Донецкой области
27 марта оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промзоны, в результате чего 65-летняя гражданка получила пулевое ранение в ногу
27 марта оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промзоны, в результате чего 65-летняя гражданка получила пулевое ранение в ногу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Женщину доставили в городскую больницу Авдеевки и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. Полиция выясняет обстоятельства.
"Своими действиями оккупанты в который раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", - отметили в ООС.
Напомним, 26 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС с применением запрещенных минометов.
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