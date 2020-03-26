В Одесу зі сходу України прибув борт з пораненими військовими
Сьогодні, 26 березня, в Одесу прибув борт з пораненими на Донбасі військовослужбовцями
Сьогодні, 26 березня, в Одесу прибув борт з пораненими на Донбасі військовослужбовцями
Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра у Facebook, передає RegioNews.
За його даними, на лікування доставили 14 військових, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.
"У багатьох мінно-вибухові травми, тяжкі поранення очей, грудної клітини", - зазначив волонтер.
Прибулих доставили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що в Одесі.
Крім того, на лікування поранених бійців організували збір коштів. Також можна допомогти ліками. Всі бажаючі можуть звернутися до волонтера Андрія Танцюри або перерахувати гроші на картку:
Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А..
Для перерахувань з-за кордону:
Western Union або Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
6500
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