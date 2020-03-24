Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, втрат немає

24 березня в зоні ООС зафіксовано сім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації

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24 березня в зоні ООС зафіксовано сім обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли: поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новоолександрівки – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм – 4 міни; поруч з Кримським – з 82-мм мінометів – 10 мін та озброєння БМП-1; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета.

24 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 23 березня на Донбасі бойовики сім разів порушили пежим припинення вогню.