Ситуація на Донбасі: сім обстрілів, втрат немає
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли: поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета; у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; поруч з Мар’їнкою – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новоолександрівки – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм – 4 міни; поруч з Кримським – з 82-мм мінометів – 10 мін та озброєння БМП-1; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін та станкового протитанкового гранатомета.
24 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, 23 березня на Донбасі бойовики сім разів порушили пежим припинення вогню.
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