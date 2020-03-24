Ситуация на Донбассе: семь обстрелов, потерь нет
Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела: вблизи Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новоалександровки - из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм - 4 мины; рядом с Крымским - с 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.
24 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
Напомним, 23 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.
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