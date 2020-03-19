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19 березня 2020, 14:56 3

У Сумах почали шити медичні маски

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19 березня 2020, 14:56 3
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Дефіцитні засоби захисту - медичні маски - почали виготовляти у Сумах на одному із підприємств, яке раніше займалося пошиттям одягу
Фото: Pixabay
Дефіцитні засоби захисту - медичні маски - почали виготовляти у Сумах на одному із підприємств, яке раніше займалося пошиттям одягу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ТСН.

На виготовлення засобів захисту перепрофілювали підприємство, яке шило спецодяг для працівників газових компаній.

Щодня випускають по 7 тисяч одиниць і роздають їх безкоштовно.

Як раніше писали RegioNews, у Вінниці звільнили з роботи медика, який, користуючись панікою через поширення небезпечного коронавірусу, продавав медичні маски по завищеній ціні.


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