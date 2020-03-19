Объединенным силам передали 16 тысяч медицинских масок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций.
Отметим, по состоянию на 19 марта среди военнослужащих Объединенных сил случаев COVID-19 не зарегистрированы.
В составе Объединенных сил 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.
В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся учения по работе в случае выявления COVID-19.
В войсках постоянно выполняются режимно-изоляционные меры, такие как ограничение перемещения личного состава, отмена массовых мероприятий, отпусков, температурный контроль тела на входе в воинской части и тому подобное. Также регулярно проводится профилактическая дезинфекция помещений, мест общего пользования и пунктов питания.
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Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, два из которых летальные.
По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 тысяч 824 случая заражения COVID-19.
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