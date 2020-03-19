В Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей

Гражданка Украины вместе с мужем - гражданином РФ с видом на жительство в Украине, пыталась через КПВВ "Гнутово" вернуться на контролируемую территорию Украины, предложив пограничникам взятку

Фото: Госпогранслужба Украины

Гражданка Украины вместе с мужем - гражданином РФ с видом на жительство в Украине, пыталась через КПВВ "Гнутово" вернуться на контролируемую территорию Украины, предложив пограничникам взятку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. Пограничники установили, что во время пребывания на временно оккупированной территории супруги выезжали за ее пределы через закрытый пункт пропуска "Новоазовск", а это административное правонарушение. Чтобы избежать ответственности женщина предложила пограничникам "решить вопрос" за 50 тысяч российских рублей. Пограничники отказались от взятки и сообщили об этом полицейским. Теперь женщине и мужчине придется заплатить штраф в размере 5100 гривен каждому. Кроме того, по признакам преступления "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" полицейские будут проводить следственные действия.

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