Доба на Донбасі: бойовики активно стріляють, троє військових ОС поранені

У середу, 18 березня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойове ураження

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У середу, 18 березня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали бойове ураження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме: двічі поруч із Пісками, поблизу Павлополя, неподалік Мар'їнки, в районі населеного пункту Красногорівка, поруч із Водяним.

Дев’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: тричі поруч з Кримським, в районі н.п. Зайцеве, поблизу Щастя, Новотошківського, Південного, Хутору Вільний, неподалік Новолуганського.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції - поблизу н.п. Красногорівка і н.п. Новолуганське. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 17 березня на Донбасі з боку бойовиків було зафіксовано 10 обстрілів, внаслідок чого отримали поранення двоє українських військових.