В Донецкой области боевики прицельным выстрелом ранили украинского военного - ООС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.
"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов", - отметили в ООС.
Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного украинского защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь.
Также в ООС сообщили, что в ответ украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки боевиков. Потери уточняются.
Напомним, в среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
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