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12 марта 2020, 17:05 8

В Донецкой области боевики прицельным выстрелом ранили украинского военного - ООС

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12 марта 2020, 17:05 8
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12 марта, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи Зайцевого Донецкой области
Фото: pixabay.com
12 марта, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи Зайцевого Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов.

"По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов", - отметили в ООС.

Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного украинского защитника. Раненому воину немедленно оказана медицинская помощь.

Также в ООС сообщили, что в ответ украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки боевиков. Потери уточняются.

Напомним, в среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.


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