Бойовики на Донбасі поранили ще одного українського бійця

У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews в пресцентрі Операції об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч з населеним пунктом Піски та неподалік Гнутового.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій 11 березня один військовослужбовець ОС отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.