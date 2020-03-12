Бойовики на Донбасі поранили ще одного українського бійця
У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню
У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню
Як повідомили RegioNews в пресцентрі Операції об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поруч з населеним пунктом Піски та неподалік Гнутового.
Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій 11 березня один військовослужбовець ОС отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 10 березня фіксувалося загострення ситуації на Донбасі: внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, дев’ять отримали поранення.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
- 11:12 12 березня Коронавірус у Чернівцях: транспорт дезінфікують погано, чиновники приймають телефоном
- 11:05 12 березня Дніпропетровська область "пішла" на карантин через загрозу коронавірусу
- 10:57 12 березня "Справи Майдану": затриманий ще один "тітушка" за викрадення євромайданівців
- 10:46 12 березня На Буковині чоловік убив дружину і півторарічну доньку
- 10:42 12 березня В Україні з’явилось нове міністерство
- 10:31 12 березня На Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації