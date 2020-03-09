Боевики на Донбассе атаковали военных медиков: фото

9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату

Фото: пресс-центр ООС

9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр командования Операции объединенных сил.

"Противник совершил обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видно маркировку эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что убитых и раненых среди медиков нет.

Как стало известно ранее,9 марта, начиная с 11:00, пророссийские террористы начали обстреливать украинских военных и сбросили на них гранату.