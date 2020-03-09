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09 марта 2020, 16:53 21

Боевики на Донбассе атаковали военных медиков: фото

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09 марта 2020, 16:53 21
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9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату
Фото: пресс-центр ООС
9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр командования Операции объединенных сил.

"Противник совершил обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видно маркировку эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что убитых и раненых среди медиков нет.

Как стало известно ранее,9 марта, начиная с 11:00, пророссийские террористы начали обстреливать украинских военных и сбросили на них гранату.


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