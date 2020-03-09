Зараженного коронавирусом мужчину Россия пытается вывезти на Донбасс

Мужчину с российским паспортом, который недавно вернулся из Китая и "подхватил" коронавирус, Россия пытается отправить в больницу на оккупированный Донбасс

Фото: Pixabay

Мужчину с российским паспортом, который недавно вернулся из Китая и "подхватил" коронавирус, Россия пытается отправить в больницу на оккупированный Донбасс

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу ООС. Заболевший мужчина - уроженец Донецкой области, который после российской оккупации Донбасса незаконно получил российский паспорт. Недавно он был в Китае, заболел и обратился с симптомами атипичной пневмонии в больницу города Новошахтинск Ростовской области РФ. Там у мужчины заподозрили коронавирус. Местная власть решила отправить его лечиться по месту регистрации - на временно оккупированную боевиками территорию Украины. В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок украинско-российской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО. Как информировали RegioNews ранее, 8 марта в Житомире в городскую больницу №1 доставили женщину, у нее подозревают коронавирус.

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