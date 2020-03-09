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09 марта 2020, 10:46 87

Украинские военные понесли смертельные потери на Донбассе

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09 марта 2020, 10:46 87
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8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе один боец ВСУ погиб, 4 военных получили травмы
Фото: Facebook-страница ООС
8 марта в зоне проведения ООС на Донбассе один боец ВСУ погиб, 4 военных получили травмы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"08 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.

Оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.

Как информировали RegioNews ранее, 8 марта в районе Марьенки боевики осуществили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных.


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