Украинские военные понесли смертельные потери на Донбассе
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
"08 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении.
Оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.
Как информировали RegioNews ранее, 8 марта в районе Марьенки боевики осуществили обстрел украинских позиций, в результате которого возник пожар, поврежден опорный пункт украинских военных.
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