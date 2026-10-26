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26 октября 2026, 22:47

На Днепропетровщине из-за российских атак погиб человек, еще 10 ранены, среди них дети

26 октября 2026, 22:47
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Фото иллюстративное: ГСЧС
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В течение 26 октября российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них — двое детей

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Павлограде в результате атаки погиб человек, еще семеро получили ранения. Среди пострадавших две 10-летние девочки и 37-летняя женщина, находящиеся в тяжелом состоянии. Состояние остальных раненых медики оценивают как средней тяжести.

В Днепре российские удары повредили инфраструктуру.

В Никопольщине под атакой оказались районный центр, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины. Там повреждены частные дома, складские помещения, инфраструктура и автомобили. Один человек получил ранения.

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую общину. Поврежден жилой дом и учебное заведение.

В Межевской общине Синельниковского района ранения получили 62-летний мужчина и 56-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Харькове в результате ударов по Новобаварскому району 26 октября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар.

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