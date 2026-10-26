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26 октября 2026, 21:49

В Днепре 38-летнюю женщину подозревают в сбыте метадона вблизи учебного заведения

26 октября 2026, 21:49
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре стражи порядка задержали 38-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте метадона. По данным полиции, женщина продавала наркотики во время личных встреч в Шевченковском районе, в том числе вблизи учебного заведения и на жилом массиве Тополь-2

Об этом сообщили в полиции Днепра, передает RegioNews .

Незаконную деятельность женщины разоблачили оперативники совместно со следователями отдела полиции №4 Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранители задокументировали два факта сбыта наркотиков.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства. Женщина была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств при обстоятельствах, предусмотренных настоящей статьей.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.

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