Фото: Нацполіція

24 листопада російський дрон влучив по станції в місті Коростені. Там знаходився пасажирськй електропоїзд

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Коростені російський дрон атакував залізничну станції. Внаслідок атаки загинув 33-річний чоловік. Також ще троє людей, дві жінки віком 39 років та 69-річний чоловік, дістали травми.

"Водночас правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та підвищеної небезпеки. Пам’ятайте, що залізнична інфраструктура – одна з цілей ворога, тому обов’язково прямуйте в укриття", - кажуть правоохоронці

Нагадаємо, на Київщині тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російської атаки будинку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 11 загиблих людей.