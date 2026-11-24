Фото: Офіс Генерального прокурора

Обвинувальний акт щодо фельдшера виправної колонії №10 у Республіці Мордовія РФ, відомого під прізвиськом "Доктор Зло", скерували до суду. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з 29 українськими військовополоненими, зокрема оборонцями Маріуполя та "Азовсталі". За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років фельдшер систематично катував українських захисників. Замість медичної допомоги він бив їх, зокрема металевою трубою та зв’язкою ключів, застосовував електрошокер, а також принижував їхню честь і гідність.

Особливо цинічно обвинувачений діяв під час медичних оглядів та видачі ліків. Коли військовополонені зверталися по допомогу, він наказував їм простягнути руки нібито для отримання медикаментів, після чого бив струмом.

В одному із задокументованих випадків унаслідок удару електричним струмом військовополонений був тимчасово паралізований. Іншого захисника фельдшер бив ключами по голові та змушував імітувати гавкіт собаки.

3 грудня 2025 року чоловіку повідомили про підозру. 20 листопада 2026 року обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду Києва.

Дії фельдшера кваліфікували за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

"Доктора Зло" ідентифікували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) в межах власного розслідування. Зібрані ними матеріали стали основою кримінального провадження та допомогли задокументувати воєнні злочини проти українських військовополонених.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.