Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть трьох чоловіків, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За $12 тисяч вони обіцяли організувати виїзд до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску, а ще за $1000 — довезти клієнтів із будь-якого міста України до кордону

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники схеми підшукували чоловіків призовного віку, яким пропонували незаконно виїхати за межі України за 12 тисяч доларів.

Окремо за додаткову тисячу доларів організатори обіцяли забезпечити трансфер клієнтів із будь-якого населеного пункту України до державного кордону.

Зокрема, чоловікам зі столиці пропонували доїхати до готелю поблизу українсько-угорського кордону. Звідти вони мали пішки перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За задумом організаторів, у визначений час на цій ділянці нібито не мало бути патрулів прикордонників.

У травні 2026 року двох учасників схеми затримали під час передачі 26 тисяч доларів. Згодом правоохоронці встановили третього фігуранта.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт щодо трьох чоловіків скерували до суду.

Нагадаємо, що у Черкасах правоохоронці викрили 37-річну жінку, яка за 17 тисяч доларів обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Для цього вона пропонувала укласти з нею шлюб, який мав стати підставою для отримання відстрочки від призову.