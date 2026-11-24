У Чернігівському районі російський ударний безпілотник влучив у дачний будинок, але не здетонував. Боєприпас становив небезпеку для місцевих жителів, тому на місце викликали вибухотехніків, які знешкодили бойову частину дрона

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews.

Після отримання повідомлення про небезпечну знахідку на місце прибули вибухотехніки обласної поліції. Дотримуючись усіх необхідних заходів безпеки, фахівці знешкодили бойову частину ударного безпілотника.

Після цього боєприпас транспортували на спеціалізований майданчик для остаточної ліквідації.

У поліції закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення снарядів, мін, гранат, уламків безпілотників, ракет чи інших вибухонебезпечних предметів необхідно відійти тим самим шляхом, яким людина підійшла до небезпечного місця, та повідомити про знахідку за номером 102.

Також правоохоронці наголошують на необхідності стежити, щоб до таких предметів не наближалися діти.

Самостійно оглядати, переміщувати або намагатися знешкодити боєприпаси категорично заборонено.

Нагадаємо, що у Подільському районі столиці вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який 19 листопада влучив у житловий будинок.