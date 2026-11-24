Фото: поліція Києва

У Києві двоє 11-річних школярів розмалювали маркерами двері вагона метро, який курсував зеленою лінією. Правоохоронці встановили особи дітей та провели з ними профілактичну бесіду. На батьків склали адміністративні протоколи

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Відео, на якому двоє хлопців залишають написи на вагоні столичної підземки, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Поліцейські встановили, що до цього причетні двоє однокласників — учні шостого класу. Свій "творчий слід" вони залишили на дверях вагона поїзда, що курсував зеленою лінією метро.

З хлопцями інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду. Дітям пояснили, чому важливо дбайливо ставитися до громадського майна та які наслідки може мати його пошкодження.

На батьків школярів склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, що на Львівщині жінка зіпсувала фарбою таблички на честь зниклих безвісти військових.

Інцидент стався у Дрогобичі. Місцеві жителі стали поширювати у соцмережах інформацію про те, що на одній з вулиць пошкоджені таблички на честь зниклих безвісти героїв.