Фото: прокуратура Кіровоградської області

У Голованівському районі Кіровоградської області чоловіку повідомили про підозру в незаконній порубці дерев. За даними слідства, він без дозвільних документів спиляв шість дубів та один клен. Завдані довкіллю збитки оцінили майже у 80 тисяч гривень

Про це повідомили у прокуратурі, передає RegioNews.

За версією слідства, у серпні чоловік незаконно зрубав сім дерев на території Голованівського лісництва. Серед них — шість дубів та один клен.

Після цього він розпиляв стовбури на метрові відрізки та завантажив деревину у вантажівку. Його дії припинили поліцейські спільно з працівниками ДП "Ліси України".

За розрахунками, сума шкоди, завданої навколишньому середовищу, становить 79 645 гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду.

Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.